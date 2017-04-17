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Великолучанин в черной маске приговорен к двум годам тюрьмы за разбой

Житель Великолукского района за разбой приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как установлено, поздним вечером 1 января в  Великих Луках в магазин  по  улице 3-й Ударной Армии зашел неизвестный, на голове которого  была  черная маска  с  прорезями для глаз. Угрожая  продавщице ножом, он прошел за прилавок и из ящика для хранения денег забрал 3500 рублей, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело  по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

А уже 3 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Великолукского района 1988 года рождения.

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