Великолучанин в черной маске приговорен к двум годам тюрьмы за разбой
Житель Великолукского района за разбой приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Как установлено, поздним вечером 1 января в Великих Луках в магазин по улице 3-й Ударной Армии зашел неизвестный, на голове которого была черная маска с прорезями для глаз. Угрожая продавщице ножом, он прошел за прилавок и из ящика для хранения денег забрал 3500 рублей, после чего скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).
А уже 3 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Великолукского района 1988 года рождения.