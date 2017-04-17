Великолучанин в черной маске приговорен к двум годам тюрьмы за разбой

15:57, 18 апреля 2017, ПАИ

Житель Великолукского района за разбой приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как установлено, поздним вечером 1 января в Великих Луках в магазин по улице 3-й Ударной Армии зашел неизвестный, на голове которого была черная маска с прорезями для глаз. Угрожая продавщице ножом, он прошел за прилавок и из ящика для хранения денег забрал 3500 рублей, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

А уже 3 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Великолукского района 1988 года рождения.