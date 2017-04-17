Рост потребительских цен замедлился в Псковской области

17:49, 18 апреля 2017, ПАИ

В январе-марте в Псковской области наблюдалось замедление темпов роста потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, за три месяца цены на потребительском рынке региона выросли на 1,2% (за январь-март 2016 года – на 2,2%). Продовольственные товары подорожали на 1,1% (в январе-марте 2016 года – на 2,1%), непродовольственные товары – на 1,4% (в прошлом году - на 2,8%) и услуги – на 1% (в прошлом году - на 1,4%).

Рост цен на продовольственные товары и услуги в Псковской области за первый квартал был ниже, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу, а на непродовольственные товары, наоборот, опережал.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожало сливочное масло – на 7,5%, творог нежирный – на 6,8%, национальные сыры и брынза – на 6,6%, сырки творожные, глазированные шоколадом, – на 6,5%, кисломолочные продукты – на 6% , колбаса варёная – на 5,8%, рыба живая и охлаждённая, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – на 5,5%. Значительно выросли с начала года цены на картофель – на 14,9%. Из овощей больше всего подорожали огурцы свежие – на 21,2%, лук репчатый – 19,1%, помидоры свежие – на 17,7%. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на виноград – на 26,5%, бананы – на 9,5%, груши – на 6,3%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на сахар – на 11,1%, кур охлаждённых и мороженых – на 9,1%, крупу гречневую-ядрицу – на 6,9%, масло подсолнечное – на 6,7%, яйца – на 5,8%, соль поваренную пищевую – на 4,7%, крупы овсяную и перловую – на 4,3%. Из плодоовощной продукции подешевели апельсины – на 11,9%, овощи замороженные – на 5,7%, орехи – на 4,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец марта составила по Псковской области 4 тыс. 113,23 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 1,8% (в марте 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года – на 3,2%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожала обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 6,9%, стеклянная посуда – на 6,3%, полотенца – на 6%, табачные изделия – на 4,3%, прочие культтовары – на 3,9%, инструменты и оборудование – на 3,4%, бельё постельное, спички – на 3,2%, нитки, ювелирные изделия – на 3,1%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги городского пассажирского транспорта – на 6,1%, услуги банков – на 5,1%, ветеринарные услуги – на 3%, жилищные услуги – на 1,5%, коммунальные услуги – на 1,4%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ремонт и пошив одежды – 2,6%, ритуальные услуги – на 2,4%, услуги парикмахерских – на 2%.