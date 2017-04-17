Псковских подростков будут судить за попытку угнать машину пенсионера

16:00, 18 апреля 2017, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении троих юношей в возрасте 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ (угон). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 12 декабря 2016 года молодые люди, распивая спиртные напитки в одной из квартир в Пскове, решили угнать машину. Подыскав во дворе отечественный автомобиль, «они принялись его заводить сначала при помощи нехитрых манипуляций, а затем с толкача». В этот момент их заметил сотрудник охранного предприятия, который спугнул предполагаемых злоумышленников своим появлением и сообщил о случившемся в полицию. Вскоре все трое были задержаны.

В ходе расследования автомобиль возвращен законному владельцу, которым оказался проживающий в одном из соседних домов пенсионер.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.