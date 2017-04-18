Более трёх тысяч псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

18:15, 18 апреля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю 3 тыс. 338 жителей Псковской области заболели ОРВИ, среди них 1 тыс. 574 - псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней: зарегистрированы 90 случаев ОКИ, в том числе 49 – в Пскове.

По поводу укусов клещей в лечебные организации региона обратились 72 человека, среди которых были 20 детей. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии исследовали 38 клещей снятых с людей, в двух случаях обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в пяти - иксодового клещевого боррелиоза, в двух - моноцитарного эрлихиоза.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Роспотребнадзора выполнили 53 лабораторных (микробиологических) исследования воды (2 пробы не соответствуют требованиям), а также проверили 441 смыв (2 не соответствуют требованиям) и 42 пищевых продукта. Сотрудники Управления составили 19 протоколов об административных правонарушениях, выдали 2 предписания об устранении нарушений и 3 представления.