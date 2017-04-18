Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)

16:45, 18 апреля 2017, ПАИ

Памятные мероприятия в честь 775-ой годовщины победы войска князя Александра Невского в битве с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера прошли во вторник, 18 апреля, на горе Соколиха под Псковом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в торжественном митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, общественных и молодежных организаций, духовенства, студенты, школьники и жители Пскова. Также на мероприятии присутствовала делегация Иркутской области, которая находится в регионе с официальным визитом.

«Мы собираемся на этом месте более двадцати лет», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. — Для Пскова и России это место удивительной, огромной силы. Отсюда понимаешь величие тех подвигов, которые совершали наши предки. Мы словно видим те времена и тех людей, которым была дорога наша земля, и они отдали за нее свои жизни. Наша малая родина — символ великих побед и сегодня мы чтим память погибших за наше Отечество».

Вера Емельянова отдельно выразила слова признательности военнослужащим Псковского гарнизона, которые и сегодня делают все, чтобы наша Родина была свободной и счастливой, и молодежи за сохранение исторической памяти о воинской доблести и славе ушедших поколений защитников Родины.

«Мы все должны быть едины, а когда мы едины — будем непобедимы!» — заключила первый вице-губернатор.

От лица Псковского областного Собрания с годовщиной победы на Чудском озере собравшихся поздравил заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко. «Этот день навсегда вписан в золотую летопись побед русского народа. Воины Александра Невского были на передовой, как и сегодня наши десантники на западных рубежах берегут ее свободу», — сказал он, напомним знаменитую фразу великого полководца: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

Полковник запаса, десантник, ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии, отец Героя России Владимир Воробьев отметил, что Александр Невский создал русское военное искусство, которое прославилось на всю Европу, и показал на что способен могучий русский дух. В этот праздничный день он пожелал всем здоровья, благополучия и успеха.

После торжественных речей состоялся церемониал возложения гирлянды воинской Славы и цветов к мемориалу. Затем прозвучал Государственный гимн Российской Федерации и троекратный оружейный салют. В память о подвигах русских воинов военнослужащие Псковского гарнизона прошли парадным маршем.

Памятник Александру Невскому был открыт в июне 1993 года, в честь 1090-летия Пскова. Его официальное название – «Ледовое побоище». При выборе местоположение 163-тонного памятника учитывалось, что гора Соколиха находится на пути следования войск Александра Невского.