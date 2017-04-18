17 рекордов установлены на Чемпионате Псковской области по пауэрлифтингу

17:57, 18 апреля 2017, ПАИ

Порядка 30 спортсменов из Пскова, Опочки и Острова, Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в Чемпионате и Первенство Псковской области по пауэрлифтингу 2017 года. Как сообщила Псковскому агентству информации редактор сайта «ПсковСила» Елена Демченкова, соревнования прошли 16 апреля в Пскове в спортивном зале школы № 3 по улице А. Алехина, 20, где с 1 марта работает «Школа пауэрлифтинга».

В состав судейской коллегии вошли гости из Санкт-Петербурга: судья Всероссийской категории Андрей Костромцов и судья 1-ой категории Соловьев Михаил. На соревнованиях два человека выступили по нормативу мастера спорта России, 9 - превысили норму кандидата в мастера спорта (5 из них выполнили КМС впервые), 7 - выступили по первому разряду. Также были установлены 17 рекордов Псковской области. Абсолютными победителями Чемпионата в своих категориях стали Дмитрий Васильев (Псков), Георгий Егоров (Опочка), Дмитрий Алексеев (Псков), Ольга Барт (Москва), Александр Прокуденков (Псков), Юлия Федотова (Псков), Тимур Федотов (Псков).

По итогам чемпионата была сформирована команда Псковской области для участия во всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Белые Ночи», которые пройдут в конце мая в Санкт-Петербурге.

После соревнований был проведен семинар с Андреем Костромцовым и мастером спорта России международного класса по пауэрлифтингу Юлией Вавиловой, на котором псковские спортсмены получили развернутые ответы на ряд интересующих их вопросов, касающихся тренировок и питания.