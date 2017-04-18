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Общество

Показ фильма о дискредитации патриотизма среди школьников пройдёт в Пскове

С 24 по 30 апреля в Пскове в проекте «Молоко и Сено» пройдет серия кинопоказов «Эхо Флаэртианы», в рамках которой будут представлены лучшие фильмы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте.

Так, 28 апреля состоится показ документального фильма Владимира Головнева «Два детства» о наблюдении за жизнью старшеклассников в канун юбилея Победы. Фильм рассказывает о том, как школьная педагогика дискредитирует понятие патриотизма ритуальными мероприятиями.

Начало кинопоказа - в 19:00. Стоимость билета – 150 рублей. Приобрести билет можно в кассе театра им. Пушкина.

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