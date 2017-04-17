Потребление электроэнергии уменьшилось в Псковской области в первом квартале

17:03, 18 апреля 2017, ПАИ

Отпуск электроэнергии в сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в первом квартале составил 577,5 млн кВтч - около 5% отпуска электроэнергии всего ПАО «МРСК Северо-Запада». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергопредприятия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отпуск в сети «Псковэнерго» уменьшился на 6,6 млн кВтч. Специалисты Управления реализации услуг предприятия объясняют это температурным фактором.

Наиболее крупными потребителями электроэнергии в регионе являются ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и ОАО «Великолукский мясокомбинат», УГХ администрации города Пскова и МУП «Тепловые сети города Великие Луки». Среди промышленных энергоёмких производств лидируют ЗАО «Псковэлектросвар», ЗАО «Точлит», ЗАО «ЗЭТО».

С начала года специалистам предприятия удалось снизить общий объем потерь электроэнергии, переданной по сетям филиала «Псковэнерго» на 0,45 процентных пункта. Сократить потери, в частности, позволила реализация программы энергосбережения и энергоэффективности, включающая в себя технические мероприятия и работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления.