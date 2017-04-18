Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков

17:26, 18 апреля 2017, ПАИ

Представители поисковой общественной организации «След «Пантеры» передали останки красноармейца Петра Сопова, который погиб в 1944 году под Псковом, делегации из города Ессентуки Ставропольского края. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, церемония состоялась 18 апреля, в День воинской Славы России, в рамках памятных мероприятий, посвященных 775-й годовщине победы войска князя Александра Невского в битве с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера в 1242 году.

Останки солдата были обнаружены в прошлом году при проведении поисковых операций на полях сражений. Позже было установлено, что это красноармеец Петр Сопов, уроженец станицы Казанской Кропоткинского района Краснодарского края, рассказал руководитель поисковой организации Геннадий Корольков. При нем также были найдены его личные вещи: каска, нож, ложка.

Первый заместитель главы администрации города Ессентуки Евгений Герасимов поблагодарил поисковый отряд за проделанную работу и заверил, что останки будут погребены со всеми военными почестями 4 мая на братском захоронении в Ессентуках.

Добавим, поисковый отряд «След пантеры» провел более 1 тыс. поисковых экспедиций, в результате которых найдены и перезахоронены с воинскими и духовными почестями более 14 тыс. воинов Советской Армии, установлены имена более 900 безымянных героев, найдены десятки родственников. Кроме того, были подняты более 80 самолетов и 14 танков времен Великой Отечественной войны.