Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ

16:47, 18 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина, который проходит 18 апреля в Великом Новгороде. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, на совещании рассматриваются вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и разработки стратегии государственной политики Российского государства в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Ранее рабочая группа определила наиболее проблемные сферы, где потребители менее всего защищены. Это финансовые услуги, электронная коммерция, а также трансграничная торговля товарами и услугами. Новыми вызовами для национальной системы защиты прав потребителей эксперты назвали развитие глобальных рынков товаров и услуг и активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим.

В связи с этим рабочая группа подготовила предложения по снижению долговой нагрузки на заемщиков микрофинансовых организаций, по ужесточению мер ответственности за нелегальное предоставление микрозаймов, по выявлению и блокированию доступа к сайтам в сети интернет, используемым для совершения мошеннических действий в сфере интернет-торговли и на финансовом рынке.

«Кроме того, отдельной защиты требуют социально уязвимые категории населения: дети, люди пожилого возраста, инвалиды, которым в силу разных причин требуются специальные меры защиты. По мнению рабочей группы, необходимо установить особые меры защиты прав социально уязвимых категорий потребителей. Должна быть продолжена работа по просвещению потребителей, в том числе по проведению консультаций по правам потребителей на площадках многофункциональных центров предоставления услуг», — сообщала ранее пресс-служба Кремля.