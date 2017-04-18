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Общество

О ремонте домов при непосредственном управлении рассказали жителям Плюсского района

Специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» провели бесплатные выездные информационно-обучающие семинары в Плюсском районе в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, знания в сфере ЖКХ получил 41 житель Заплюсья и Плюссы.

Слушателей волновали вопросы регулирования отношений между собственниками и органами власти в части вопросов ЖКХ, а также отношений с управляющей компанией. На занятии эксперты рассмотрели порядок заключения договора с управляющей компанией, а также организацию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Также была рассмотрена тема капитального ремонта общего имущества. «Как проводить капитальный ремонт дома при непосредственной форме управления?» - поинтересовался один из участников семинара. «Собственники помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления могут либо принять решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, либо о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого будет являться региональный оператор. Такое решение принимается на общем собрании. В остальном процедура капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с непосредственным управлением такая же, как и в многоквартирных домах с иными формами управления: собственники вправе участвовать в конкурсных процедурах по отбору подрядной организации, контролировать ход работ и главное, собственники подписывают акт приемки выполненных работ», - ответил лектор семинара Алексей Кириллов. 

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

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