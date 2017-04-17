Пытавшийся закопать заживо женщину невельчанин отправится за решетку на 7 лет

17:34, 18 апреля 2017, ПАИ

34-летнего жителя Невеля признали виновным в покушении на убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 13 ноября 2016 года невельчанин, приревновав потерпевшую к другому мужчине, решил ее убить. С этой целью он вместе со знакомыми вывез потерпевшую к одной из деревень Невельского района, где сперва руками, а затем лопатой нанес ей множество ударов в область головы, туловища и конечностей, пытаясь в промежутке между ударами свернуть ей шею. Полагая, что убил потерявшую сознание женщину, злоумышленник стал закапывать ее землей, однако в этот момент его задержал на месте преступления сотрудник Росгвардии, который спас женщину.

Невельский районный суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.