Двое детей попали под фуру на трассе в Островском районе

18:50, 18 апреля 2017, ПАИ

17 апреля около 17:30 в Островском районе на 361-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель под колёса фуры попали 12-летняя девочка и 9-летний мальчик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, дети выбежали на дорогу из-за стоящей автомашины, в результате 45-летний водитель автомашины МАН совершил наезд на них. Школьников доставили в Псковскую областную детскую больницу.

В этот же день примерно в 21:25 авария произошла в городе Великие Луки на улице Нелидовской. Там 53-летний водитель автомашины «ДЭУ Эсперо» при выезде с прилагающей территории не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль ВАЗ-21093. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «ДЭУ», госпитализация ей не потребовалась.

Около 0:05 в Опочецком районе на 400-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 44-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-211020, который двигался во встречном направлении. В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена» и 29-летний водитель ВАЗа. Оба были доставлены в больницу.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зафиксировали.