0
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
Еще новости
Происшествия

Двое детей попали под фуру на трассе в Островском районе

17 апреля около 17:30 в Островском районе на 361-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель под колёса фуры попали 12-летняя девочка и 9-летний мальчик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, дети выбежали на дорогу из-за стоящей автомашины, в результате 45-летний водитель автомашины МАН совершил наезд на них. Школьников доставили в Псковскую областную детскую больницу.

В этот же день примерно в 21:25 авария произошла в городе Великие Луки на улице Нелидовской. Там 53-летний водитель автомашины «ДЭУ Эсперо» при выезде с прилагающей территории не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль ВАЗ-21093. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «ДЭУ», госпитализация ей не потребовалась.

Около 0:05 в Опочецком районе на 400-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 44-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-211020, который двигался во встречном направлении. В результате аварии травмы получили  водитель «Фольксвагена» и 29-летний водитель ВАЗа. Оба были доставлены в больницу.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зафиксировали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 4
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 6
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 5
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля

Идет загрузка...