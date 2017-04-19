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Общество

День российской полиграфии отмечается 19 апреля

19 апреля отмечается День российской полиграфии, учреждённый в 2014 году. Как сообщает calend.ru, история полиграфии как отдельной отрасли началась в XVI веке с выхода в свет в 1564 году «Апостола» – первой печатной книги на Руси, подготовленной Иваном Фёдоровым.

Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения празднования Дня православной книги. Что касается 19 апреля, то считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой. Тогда же по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. 

С инициативой учреждения профессионального праздника выступили сами полиграфисты, в 2013 году идею поддержало Министерство культуры РФ и Агентство по печати и массовым коммуникациям. Сегодня праздник отмечают не только люди, стоящие у печатного оборудования, но и дизайнеры, редакторы, менеджеры, инженеры. Благодаря техническим новшествам и компьютерным технологиям, сфера полиграфической продукции постоянно расширяется: теперь это не только книги, газеты, журналы, буклеты и этикетки, но и упаковочная, сувенирная и рекламная продукция, услуги фотопечати.

Также в этот день празднуют День работника ломоперерабатывающей отрасли, который самостоятельно назначили предприятия, утилизирующие металлические отходы. В этот день в 1922 году вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР о создании объединения «Металлоторг», с этого времени началось формирование единой централизованной системы утилизации металлических отходов в стране. 

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