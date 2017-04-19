День подснежника празднуют в мире 19 апреля

08:54, 19 апреля 2017, ПАИ

19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным День подснежника (The Day of Snowdrop). Как сообщает calend.ru, свою историю праздник ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.

В Великобритании подснежники — это очень популярные цветы, есть мнение, что это связано со старинным английским поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов.

Латинское название подснежника — «галянтус» (Galanthus), что означает«молочный цветок». Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в XIX веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид — подснежник белоснежный, еще есть греческий, византийский, кавказский. Все они различаются по форме, расцветке и аромату.

В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а русские — подснежником. Кроме того, в каждой местности есть свое название подснежнику — те цветы, которые в данной местности зацветают первыми, и называются подснежниками. Например, в Нижегородской области подснежником называют сон-траву (прострел раскрытый). В России подснежник растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах, также его разводят как декоративное растение.

О подснежнике складывали различные легенды и сказки. Например, одна древняя легенда гласит, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда и считается, что подснежник — символ надежды.

По другой легенде, богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белое платье, но снег тоже хотел участвовать в карнавале, хотя костюма ему не полагалось. Тогда он стал просить цветы помочь ему, но они испугались холода и не согласились, и только подснежник укрыл его своим белым плащом. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой симпатией, что неразлучны и по сей день.

На Руси существовала легенда, что однажды Зима-старуха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне.