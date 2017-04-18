Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС

19:29, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору Дмитрий Иващенко совместно с директором и инженером ООО «Управляющая организация «Наш дом» провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в подвальных помещениях жилых домов по улице Гагарина, 5а и 7а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были обследованы подвальные помещения, приямки и вентиляционные окна, распространены и расклеены информационные листовки. Кроме того, участники мероприятия провели профилактические беседы с гражданами и сотрудниками управляющей организации по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в жилых домах.

«В последнее время увеличилось количество пожаров, происходящих в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов. В этих местах происходят возгорания мусора, досок, деревянных кладовок», - рассказали в МЧС и отметили, что такие пожары сопровождаются сильным задымлением нижних жилых этажей здания, что может привести к гибели или травмированию людей, особенно, в ночное время. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём лиц, беспрепятственно проникающих в подвалы.

В МЧС подчеркнули, что в целях обеспечения безопасности людей обслуживающим организациям следует незамедлительно очистить от сгораемого мусора подвальные помещения и приямки, проверить правомерность возведённых в подвальных помещениях кладовок, в требуемых случаях организовать проведение их демонтажа. Кроме того, необходимо закрыть на замки все двери подвалов и технических помещений.