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Общество

Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС

18 апреля государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору Дмитрий Иващенко совместно с директором и инженером ООО «Управляющая организация «Наш дом» провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в подвальных помещениях жилых домов по улице Гагарина, 5а и 7а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В ходе рейда были обследованы подвальные помещения, приямки и вентиляционные окна, распространены и расклеены информационные листовки. Кроме того, участники мероприятия провели профилактические беседы с гражданами и сотрудниками управляющей организации по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в жилых домах. 

«В последнее время увеличилось количество пожаров, происходящих в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов. В этих местах происходят возгорания мусора, досок, деревянных кладовок», - рассказали в МЧС и отметили, что такие пожары сопровождаются сильным задымлением нижних жилых этажей здания, что может привести к гибели или травмированию людей, особенно, в ночное время. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём лиц, беспрепятственно проникающих в подвалы. 

В МЧС подчеркнули, что в целях обеспечения безопасности людей обслуживающим организациям следует незамедлительно очистить от сгораемого мусора подвальные помещения и приямки, проверить правомерность возведённых в подвальных помещениях кладовок, в требуемых случаях организовать проведение их демонтажа. Кроме того, необходимо закрыть на замки все двери подвалов и технических помещений. 

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