К активности и повышению грамотности призвала псковичей участница дебатов «Единой России»

20:05, 18 апреля 2017, ПАИ

На дебатах в рамках подготовки к предварительному голосованию «Единой России» кандидаты призвали жителей Пскова проявлять активность и строить взаимоотношения с предприятиями ЖКХ на основе юридической грамотности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Так, на дебатной площадке в естественно-математическом лицее № 20, где обсуждалась тема «Инфраструктура и ЖКХ», участница предварительного голосования предприниматель Илона Серова обратила внимание на пассивность большинства собственников жилья и отсутствие реакции на действия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По её мнению, это связано с отсутствием инициативы, свободного времени и низкой юридической грамотностью жильцов.

«Да, у кого-то нет времени разбираться и изучать цифры в квитанциях, кто-то не стеснён в средствах, а большинство принимают всё как должное и только причитают по поводу недостаточно качественных услуг и регулярного повышения квартплаты. Если мы хотим жить лучше и получать от организаций ЖКХ всё и в срок, надо самим что-то предпринимать», - считает Илона Серова. В частности, она предложила начать с изучения своих прав и обязанностей, опираясь на действующее законодательство. «Лично я получила много полезной и нужной информации на занятиях «Школы грамотного потребителя» и «Школы кандидата», где в доходчивой форме с многочисленными примерами компетентные лекторы давали необходимую базу экономических и юридических знаний», - пояснила участница дебатов.

Также она отметила, что нужно либо доверять управляющей компании, но организовать за ней жёсткий контроль и пытаться заставить работать на жильцов, либо организовать ТСЖ. «В последнем случае всё в наших руках», - сказала Илона Серова.

Кроме того, она предложила обдумать законодательную инициативу о возможности страховать услуги, которые предоставляют предприятия ЖКХ.

Кроме Илоны Серовой в дебатах приняли участие председатель Псковской областной организации ВОС Владимир Прокудин, председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль», директор ООО «Лекор-Инвест» Валерий Лесников, помощник депутата Псковской городской Думы Диана Гринчишина. Участники дебатов пришли к выводу, что пока сфера ЖКХ является одной из наиболее проблемных для населения, и уровень предоставления услуг вызывает много недовольств со стороны горожан.

Напомним, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

С графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на сайте Псковского регионального отделения партии.

На сайте предварительного голосования находится регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов.

Трансляцию с дебатных площадок в Пскове можно наблюдать в онлайн-режиме в соцсети «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.

Отметим, что на сайте предварительного голосования «Единой России» теперь можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Теперь любой посетитель сайта в регионах, где проходит предварительное голосование, может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации. По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счётного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить для себя, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

«Процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя, поэтому участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Поэтому и появился онлайн-сервис поиска ближайших счётных участков. Это не единственная опция поиска наиболее удобных вариантов принять участие в предварительном голосовании – для тех, кто не так активно пользуется интернетом, работают «горячие линии», через которые можно получить всю необходимую информацию, в том числе и о местоположении участков», – сообщил руководитель ЦИК Партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

27 апреля «Единая Россия» завершит приём документов для участия в предварительном голосовании в Пскове, которое пройдет 28 мая. Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.