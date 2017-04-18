Великолукский медицинский колледж будет внедрять симуляционные технологии

19:43, 18 апреля 2017, ПАИ

В Москве на базе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова прошла VIII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования – 2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. На конференции обсуждались и демонстрировались новые возможности в вопросах совершенствования преподавания практических умений в медицинских учебных заведениях разного уровня, оснащения симуляционных центров, а также новые электронные ресурсы для обучающихся и медицинского персонала учреждений здравоохранения и фармации.

В рамках конференции были организованы Всероссийское совещание руководителей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического профиля; объединенное заседание координационного совета в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», Ассоциация «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», Совет деканов (директоров) медицинских факультетов (институтов) государственных университетов Минобрнауки России. В конгресс-центре Сеченовского университета была развернута многогранная выставка современных образовательных технологий и симуляционного оборудования. Также обсуждался проект «Медицинский класс в московской школе», в рамках которого более четырех тысяч школьников встретились с медиками и руководителями учебных организаций, посетили стенды выставки.

Все участники конференции стали свидетелями проведения Пятой Всероссийской студенческой олимпиады по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл» и церемонии награждения ежегодной премией в области медицинского образования «Лучшие учебно-методические практики». Для тех, кто создал в своих учреждениях инновационные симуляционные центры или внедряет симуляционные технологии в медицинском образовании, был организован выездной семинар в учебно-виртуальный комплекс «Ментор Медикус» Сеченовского университета.

В конференции принял участие директор ГБПОУ «Великолукский медицинский колледж» Александр Шулаев. Он отметил высокий уровень организации конференции, возможность встретиться с руководителями медицинских образовательных учреждений, узнать о проектах Министерства здравоохранения в области аккредитации медицинских специалистов и проведения государственных выпускных экзаменов студентов-медиков.

В рамках работы были организованы встречи с руководителями издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» и компании «ВИРТУМЕД», где обсуждались дальнейшие направления работы Великолукского медицинского колледжа по подготовке высококвалифицированных специалистов среднего звена для организаций медицины и фармации, которые будут возможны при поддержке Государственного комитета здравоохранения и фармации Псковской области. Темы обсуждения распространялись на обеспечение всех процессов, связанных с образованием, проведением аттестации и аккредитации студентов и работников медицинских и фармацевтических образовательных организаций, учреждений здравоохранения по всем клиническим специальностям.

«ГЭОТАР-Медиа» готова предоставить учебные пособия и монографии на бумажных и электронных носителях по всем вопросам медицины и фармации, предложить дальнейшее распространений электронных ресурсов «Консультант врача», «Консультант студента» с учетом финансовых и организационных требований Псковской области. Компания «ВИРТУМЕД» согласна взять на себя все заботы, связанные с проектированием и комплектованием симиуляционных центров, подготовку дизайн-проектов с 3D изображениями. Разработанная и поставляемая «ГЭОТАР-Медиа» система управления симуляционным центром способна обеспечить управление всеми процессами от этапа подачи заявок на обучение и (или) аккредитацию до анализа статистики результатов. Основным преимуществом данной системы является уникальный подход к оценке знаний, включающий в себя объединение данных с электронных чек-листов, медицинских тренажеров и видеофиксации.

Каждая из этих компаний заинтересована в развитии дальнейших взаимоотношений с Псковской областью и готова направить в регион специалистов для работы по поддержке развития системы здравоохранения и медицинского образования, добавили в областной администрации.