Субботник на берегу Великой пройдёт в Пскове 21 апреля

19:50, 18 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в деревне Родина Псковского района состоится субботник в рамках акции «За чистый берег». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Акция по уборке берега реки Великой стартует в 17:00. Сбор участников запланирован в двух точках - на детской площадке напротив дома № 3 по улице Никольской и возле Родинского дома культуры по улице Юбилейной, 1.

Организаторы субботника предоставят необходимый инвентарь. Те, кто планирует прибыть позже, смогут найти участников акции на берегу реки или позвонить по телефонам: 8 (921) 118-62-78 (Дарья), 8 (911) 694-60-89 (Юлия).