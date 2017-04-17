О типовых нарушениях в сфере бизнеса рассказали сотрудники псковского Роспотребнадзора

20:25, 18 апреля 2017, ПАИ

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области прошёл День открытых дверей для предпринимателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в рамках мероприятия состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления.

Публичные обсуждения прошли под председательством руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука. Участники мероприятия были проинформированы об изменениях федерального законодательства при осуществлении федерального государственного контроля (надзора), вступивших в силу с 1 января, полномочиях управления, реализации рискоориентированного подхода в осуществлении контрольно-надзорной деятельности, результатах правоприменительной практики.

Внимание представителей предпринимательского сообщества обратили на типовые нарушения обязательных требований, выявленных специалистами управления при проведении надзорных мероприятий, и профилактические меры по их недопущению. В ходе обсуждений были даны разъяснения обязательных требований нормативно-правовых актов, возникшие у предпринимателей, оказана консультативная помощь.

Участники встречи отметили позитивный опыт проведения подобных мероприятий. Прозвучавшие в ходе обсуждения предложения от предпринимательского сообщества, направленные на совершенствование взаимодействия, управление рассмотрит в ближайшее время.

Следующее публичное обсуждение результатов правоприменительной практики по итогам работы Управления Роспотребнадзора по Псковской области в первом полугодии состоится 13 июля в рамках проведения четвёртого Дня открытых дверей для предпринимателей.