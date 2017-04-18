Запретные для рыбной ловли места появятся в Псковской области

20:55, 18 апреля 2017, ПАИ

17 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна под председательством начальника Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктора Ашарина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, в заседании приняли участие врио руководителя ведомства Андрей Яковлев, представители отраслевых комитетов Псковской и Новгородской областей, Карелии, научных организаций – ФГБНУ «ГосНИОРХ» и Северо-Западному филиалу ФГБУ «Главрыбвод».

Они обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся установления в Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна перечня нерестилищ на водных объектах Псковской области, проведение рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень, формирование новых рыбоводных участков в северной части Ладожского озера.

В настоящее время в действующих Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна для водоемов Псковской области отсутствуют утвержденные места нереста, расположенные практически по всей мелководной части водных объектов, при этом вся акватория является местом нерестовых миграций. В ходе совещания решено в ближайшие годы провести работы по определению участков нерестилищ на Псковско-Чудском водоеме и на наиболее ценных крупных и малых водоемах области для подготовки предложений для установления в Правилах рыболовства запретных мест добычи (вылова) водных биоресурсов в нерестовый период.

Обращаясь к проблеме проведения мелиоративных работ на озере Ильмень, специалист департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области отметил, что на снижение рыбопродуктивности водоема в значительной степени сказалось не только интенсивное промышленное

и любительское рыболовство, но также и отсутствие в течение последних 20 лет комплекса мелиоративных мероприятий. В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о возобновлении проведения рыбохозяйственной мелиорации озера Ильмень и устьях рек Ниши, Ловати, Мсти, Шелони.

По итогам совещания был подписан протокол, включающий рекомендации по обсуждаемым вопросам.