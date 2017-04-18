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Спорт

Пенсионеры Псковской области сразились в шахматном турнире

В Пскове прошёл региональный шахматный турнир среди пенсионеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда РФ, турнир состоялся в рамках мероприятий партийного проекта «Старшее поколение» и проекта «Университет третьего возраста – спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста».

Руководитель Университета третьего возраста Светлана Мельничук отметила, что данные проекты направлены на создание условий для активного долголетия людей старшего поколения. В турнире принял участие 21 шахматист из местных отделений Союза пенсионеров Псковского, Великолукского, Гдовского, Плюсского, Островского, Опочецкого, Пыталовского районов и города Пскова. 

По результатам турнира в личном зачёте среди женщин лучшей стала Лариса Панкин из Плюсского района, второе место заняла Вера Логинова из Псковского, а третье - Нина Масюкевич из Плюсского.

Победу среди мужчин завоевал Александр Лежнев из Островского района, вторым оказался Владимир Гультяев из Великолукского, третьим - Анатолий Березовец из Псковского. Кроме того, Александр Лежнев 1929 года рождения стал «Самым возрастным участником» турнира.

По словам организаторов, шахматный турнир среди пенсионеров проводился в Пскове впервые. «Для людей старшего поколения подобные мероприятия – прекрасная возможность расширить свой круг общения, отвлечься от повседневных забот и, конечно, получить массу позитивных эмоций. Участники уверены, что шахматы позволяют сохранить ясность ума и молодость души», - отметили организаторы.

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