«Уголок памяти» пожарных посетили псковские студенты

20:49, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в пожарно-спасательной части № 1 города Пскова состоялся День открытых дверей с экскурсией для студентов второго курса факультета инженерных и строительных технологий направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия студенты получили общее представление о буднях пожарных. Руководство части провело экскурсию по пожарному депо, в возведении которого принимали участие не только профессиональные строители, но и личный состав пожарных частей города и отдела пожарной охраны. Студентам продемонстрировали пожарную технику и снаряжение, рассказали об их назначении и особенностях.

Гостям также показали «уголок памяти» пожарно-спасательной части. Музейная экспозиция посвящена героям-пожарным, рисковавшим своими жизнями при тушении пожара на складе боеприпасов 76-й дивизии возле деревни Кислово Псковской области, который произошел 20 октября 1994 года. Тогда огнеборцы из второй пожарной части города Пскова проявили мужество и высочайший профессионализм. Военный объект располагался всего в 9 километрах от Пскова и состоял из более десяти хранилищ, в которых, в основном, находились автомобили ГАЗ-66, загруженные боеприпасами. Там же размещался склад с десятками тонн тротила. Более того, на расстоянии 200 м базировался склад горюче-смазочных материалов с огромным количеством бензина, масла и других огнеопасных веществ. Все это было окружено лесом. Пожарные справились с задачей. Указом президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей и тушении пожара, пятеро пожарных были награждены «Орденом мужества», четверо – медалью «За отвагу».

Кроме того, на территории пожарно-спасательной части студенты посетили спортивный зал и комнату отдыха, учебный класс, где для них организовали занятие о недопущении палов травы в пожароопасный период, а также соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

Подобные мероприятия направлены на пропаганду лучших традиций пожарной охраны и службы спасения, популяризацию профессии пожарного, привлечение наиболее подготовленных и сознательно выбирающих данную профессию лиц, рост авторитета МЧС, подготовку грамотных и образованных специалистов, пояснили в МЧС.