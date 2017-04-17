Партию гортензий сожгли в Пскове из-за нарушений в документах

20:20, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля на складе временного хранения ООО «Транзит - Терминал» в Пскове был обнаружен посадочный материал, ввезенный на территорию Российской Федерации из Литвы с нарушениями в области карантина растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, в соответствии с маркировкой страной происхождения горшечных растений гортензии являлись Нидерланды, а в фитосанитарном сертификате была указана Германия. В результате досмотра 47 растений изъяты и уничтожены, а в отношении грузополучателя продукции возбуждено административное производство по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза).