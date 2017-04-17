Картофель и саженцы из Польши не смог ввезти гражданин в Псковскую область
17 апреля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе в ручной клади физического лица, следующего из Польши, запрещен ввоз посевного картофеля весом 17 килограммов и 4 саженцев плодовых культур.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию.
Управление обращает внимание частных лиц, что в соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию России, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время, в соответствии с законодательством, в ручной клади картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в РФ без фитосанитарного сертификата запрещено. Нельзя также ввозить посевной и посадочный материал: семена растений, рассаду, саженцы, цветы в горшках, отводки, черенки, клубни, луковицы, корневища, корни.