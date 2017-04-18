Псковские волейболистки заняли второе место на любительском чемпионате среди команд Северо-Запада

20:41, 18 апреля 2017, ПАИ

В минувшие выходные в Пскове прошли финальные соревнования Чемпионата России по волейболу среди женских и мужских команд первой лиги зоны «Северо-Запад». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, в состязаниях приняли участие 17 любительских команд (11 мужских и 6 женских) из Карелии, Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей.

Первое место среди мужчин завоевала команда «Северный флот» из Североморска Мурманской области. На второй позиции оказались волейболисты из Тосненского района Ленинградской области, на третьей – спортсмены из Архангельска. Псковичи заняли шестое место.



Лучший результат среди женских команд показали девушки из Балтийского федерального университета им. И. Канта. Псковские волейболистки вновь стали вторыми, как и в прошлом году. Третье место заняла команда из Архангельска, переиграв своих соперниц из Мурманской области.



Победители и призеры чемпионата получили грамоты и медали, представители команд и лучшие игроки - памятные медали. Судьи финальных встреч Константин Ершов и Алексей Кравцов также награждены памятными медалями.