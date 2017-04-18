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Культура

290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников

В этом году планируется проведение различных видов работ по сохранению 12 объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, общая стоимость работ составляет 290 млн 585 тысяч рублей, средства поступят из федерального бюджета в соответствии с планом организационно-финансовых мероприятий по федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденным Министерством культуры Российской Федерации. 

Ремонтно-реставрационные работы будут проведены в Доме губернатора (Псков, Октябрьский проспект), в Пороховых погребах Псковского кремля, в музее-усадьбе С. В. Ковалевской (Полибино, Великолукский район), в церкви Вознесения (Бельское Устье, Порховский район), в ансамбле Снетогорского монастыря (противоаварийные и реставрационные работы каменной ограды монастыря с башней на берегу реки Великой, церкви Николая Чудотворца, собора Рождества Богородицы). Также планируется завершение работ на Земляной крепости в Великих Луках. 

Кроме того, должна быть разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ в комплексе крепостных сооружений Окольного города, церкви Косьмы и Дамиана с Примостья (улица Л. Поземского) и церкви Нерукотворного Образа (улица Первомайская) в Пскове. 

В разделе «Сохранение монументальной живописи на объектах культурного наследия народов Российской Федерации» плана мероприятий Министерства культуры также присутствуют церковь Успения в Мелетово (разработка проекта по сохранению и проведение консервационных и противоаварийных работ по сохранению фресковой живописи); Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (реставрация фрескововй живописи); музейная коллекция фрагментов фресок XIV века, снятых во время археологических раскопок со стен храмов Довмонтова города в Пскове (проведение реставрационных и консервативных работ). 

В настоящее время на официальном сайте государственных закупок размещены извещения о проведении конкурсов с ограниченным участием на проведение работ по сохранению монументальной живописи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (максимальная цена контракта - 9 млн 576 тыс. 300 рублей); проведение реставрационных и консервативных работ музейной коллекции фрагментов фресок XIV века, снятых во время археологических раскопок со стен храмов Довмонтова города в Пскове (8 млн 641 тыс. 600 рублей; проведение реставрационных работ в Доме губернатора XIX века (65 млн 880 тыс. 710 рублей). Заказчиком проведения работ является подведомственное Министерству культуры РФ ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

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