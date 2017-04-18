0
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
16:47
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
16:45
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
15:49
Жить жизнью города: Крыши подземного Пскова
Еще новости
Общество

Глава Роструда: Переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным

Переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным, считает глава Федеральной службы труда и занятости РФ Всеволод Вуколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. 

По мнению главы ведомства, ведение кадрового делопроизводства в электронном виде позволит защитить трудовые права граждан, в частности, вахтовиков и дистанционных работников, и значительно снизить издержки организаций на бумажную пересылку документов. "Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще. Это особенно актуально для крупных компаний и должно носить добровольный характер", - добавил Всеволод Вуколов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что бумажные трудовые книжки неудобны как работодателям и Пенсионному фонду, так и самим гражданам и Пенсионному фонду. Кроме того, по его словам, на их офрмление требуется слишком много времени и средств. В Минтруде заявили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 7

Идет загрузка...