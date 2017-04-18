Глава Роструда: Переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным

21:59, 18 апреля 2017, ПАИ

Переход на электронные трудовые книжки должен быть добровольным, считает глава Федеральной службы труда и занятости РФ Всеволод Вуколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По мнению главы ведомства, ведение кадрового делопроизводства в электронном виде позволит защитить трудовые права граждан, в частности, вахтовиков и дистанционных работников, и значительно снизить издержки организаций на бумажную пересылку документов. "Необходимо создать условия, при которых документооборот станет проще. Это особенно актуально для крупных компаний и должно носить добровольный характер", - добавил Всеволод Вуколов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что бумажные трудовые книжки неудобны как работодателям и Пенсионному фонду, так и самим гражданам и Пенсионному фонду. Кроме того, по его словам, на их офрмление требуется слишком много времени и средств. В Минтруде заявили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.