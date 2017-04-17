Российские овощеводы планируют занять доминирующее положение на рынке к 2020 году

22:20, 18 апреля 2017, ПАИ

К 2020 году отечественные овощеводы планируют занять доминирующее положение на российском рынке томатов и огурцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза производителей овощей Сергея Королева. По его словам, для завершения начатых инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства потребуется 3 года сохранения запрета на ввоз турецких продуктов.

Сергей Королёв отметил, что доля отечественных огурцов на рынках страны уже достигает 80%, и теперь российские производители сами будут определять политику. Он также добавил, что до введения Россией эмбарго доля российских томатов закрытого грунта на внутреннем рынке составляла всего 18%, а сейчас удалось достичь показателя 40-50%. "Инвестиции, которые были сделаны, позволяют нам говорить, что к 2020 году мы обеспечим практически полное импортозамещение по овощам закрытого грунта, причем высокого качества", - подчеркнул Сергей Королев.

Он сообщил, что за последние 4 года Россия вложила в производство тепличных овощей более 150 млрд рублей. При этом срок реализации проектов составляет около 8 лет.

Президента Союза производителей овощей также призвал не беспокоиться о высоких ценах на российские овощи. По его мнению, цены в рознице сохранятся на текущем уровне, а выгоду получат только торговые сети.