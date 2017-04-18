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Общество

Не делать селфи в храмах призвали прихожан в РПЦ

Прихожанам следует выключать мобильные телефоны в храмах и не делать селфи. Так прокомментировал профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов размещение в социальных сетях фотографий, сделанных во время пасхальных богослужений, пишет РИА Новости. Свои селфи пользователи публиковали с хэштегом #Пасха.

"Во время службы полагается выключать мобильные телефоны. Если кто их использует, чтобы сделать селфи во время богослужения, то это, само собой, неправильно. Желательно от этой наивной, где-то понятной тщеславности воздержаться", — отметил Максим Козлов. По его словам, во время службы не положено разговаривать по телефону, посылать сообщения или фотографироваться, так как это противоречит смыслу богослужения.

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