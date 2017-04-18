Навести порядок в подвалах Печор поручил глава района

23:00, 18 апреля 2017, ПАИ

В Печорах в ряде жилых домов наведут порядок в подвалах и отремонтируют канализацию. Такое решение принял глава Печорского района на совещании с сотрудниками администрации муниципалитета с участием местных жителей, пишет районная газета «Печорская правда».

Так, представители инициативной группы жильцов дома №15 по улице Мелиораторов сообщили, что неисправная канализация в доме № 15 стала натоящим бедствием для жильцов, а в домах № 15а и № 15б, где располагаются малосемейные общежития, происходит подтопление подвалов грунтовыми водами. По словам пришедших к главе района, жить в таких условиях невозможно из-за постоянной сырости и неприятного запаха.

Директора МП «Печорские тепловые сети» Николай Козлов отметил, что «проблема неисправной канализации будет оставаться, пока люди не перестанут использовать унитаз в качестве мусоропровода».

В итоге муниципальному предприятию было поручено завершить ремонтные работы по отладке канализации дома №15 по улице Мелиораторов до 15 мая, а также дополнительно обследовать дома №15а и №15б.

Кроме того, жители микрорайона «ПМК-4» пожаловались главе района на то, что, проведя субботники по уборке территории, они никак не могут избавиться от скопившегося с осени мусора. В этом вопросе обещала разобраться глава администрации Печоры Екатерина Морозова.

Сергей Васильев также предложил инициативной группе жителей улицы Мелиораторов поучаствовать в объявленном администрацией района общественном обсуждении проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Печоры», предложив свой проект благоустройства дворовых территорий на официальном сайте муниципального образования.

Вторым вопросом совещания стало рассмотрение коммунальных проблем дома, расположенного по Октябрьской площади, 1. Жильцы рассказали, что канализационная система пятиэтажного жилого дома не функционирует, как следует, в подвалах дома скапливаются грунтовые воды и канализационные стоки. Жильцы обращались в разные инстанции, но пока не получили помощи. Недавнее обращение было отправлено вице-спикеру областного Собрания Виктору Остренко.

Директор МП «Печорские тепловые сети» пояснил, что еженедельно работники теплосетей бывают на этом объекте, и проблема заключается в том, что необходимо приучить всех жильцов пользоваться канализацией строго по назначению. По его словам, ситуация осложняется тем, что в своё время в подвале дома жильцам были выделены помещения для хранения угля и дров, из-за чего и теперь доступ работников теплосетей затруднён.

В итоге было принято решение в течение 10 дней определить проблему в системе канализации дома и установить МП «Печорские тепловые сети» срок для устранения неисправностей. Инициативной группе жильцов предложили напомнить собственникам квартир правила пользования канализацией, а также убрать препятствия к доступу сантехников в подвале дома. Жильцы согласились провести субботник по очистке подвала, а решить вопрос транспортировки собранного мусора им поможет районная администрация.

Попутно рассматривался вопрос переноса мусорных контейнеров, жильцы дома предложили для этого снести старые сараи. Однако, по их словам, необходимо прежде установить собственников этих временных сооружений.

Решение коммунальных проблем жителей города в каждом из указанных случаев глава района взял под личный контроль.