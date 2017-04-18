Военная авиация НАТО и США провела разведку в районе трёх морских границ России

23:08, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля самолеты США и НАТО совершили разведывательные полеты вблизи границ с Россией на Черном и Баренцевом морях, а также в регионе Балтики. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на западные сайты, отслеживающих передвижения военной авиации.

По данным СМИ, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756 и позывным PS186, который вылетел с авиабазы Сигонела на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным LIVE78, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в этот же день осуществлял полет в районе морских границ Мурманской области. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS вел наблюдение за Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши.

Кроме того, накануне патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также проводил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма.

В сообщении издания отмечается, что за последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей Военно-Морского флота России в восточном Средиземноморье.