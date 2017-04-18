0
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
16:47
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
16:45
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
15:49
Жить жизнью города: Крыши подземного Пскова
Еще новости
Общество

Ярмарку вакансий для безработных из сельской местности посетили жители Себежского района

Отделение государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району провело мини-ярмарку вакансий. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по труду и занятости населения, мероприятие было рассчитано на безработных граждан, проживающих в сельской местности.

Местное райпо, крестьянское фермерское хозяйство, отдел Росгвардии и исправительные колонии представили на выбор 21 вакансию, большая часть граждан прошли собеседования с работодателями. Кроме того, посетившие ярмарку молодые люди проявили интерес к учебным заведениям Себежского и Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа. Также все желающие прошли тренинг по профессиональному тестированию выбора профессии и посетили мастер-класс по правильному составлению резюме.

В течение мероприятия работал мобильный офис, проводились беседы по определению способности к организации предпринимательской деятельности, один человек воспользовался этой возможностью. Всем участникам ярмарки раздали памятки о пользовании Общероссийским информационным порталом «Работа в России», брошюры об услугах службы занятости.

29 мая в Себежском районе будет организована ярмарка учебных мест в рамках акции «Карьера-2017» под названием «День профессий», на ней будут представлены вакансии работодателей, предложения учебных заведений. Все желающие смогут попробовать себя в новой профессии, узнать о значимости профстандартов, ознакомится с новыми современными профессиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 7

Идет загрузка...