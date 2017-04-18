Ярмарку вакансий для безработных из сельской местности посетили жители Себежского района

23:24, 18 апреля 2017, ПАИ

Отделение государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району провело мини-ярмарку вакансий. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по труду и занятости населения, мероприятие было рассчитано на безработных граждан, проживающих в сельской местности.

Местное райпо, крестьянское фермерское хозяйство, отдел Росгвардии и исправительные колонии представили на выбор 21 вакансию, большая часть граждан прошли собеседования с работодателями. Кроме того, посетившие ярмарку молодые люди проявили интерес к учебным заведениям Себежского и Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа. Также все желающие прошли тренинг по профессиональному тестированию выбора профессии и посетили мастер-класс по правильному составлению резюме.

В течение мероприятия работал мобильный офис, проводились беседы по определению способности к организации предпринимательской деятельности, один человек воспользовался этой возможностью. Всем участникам ярмарки раздали памятки о пользовании Общероссийским информационным порталом «Работа в России», брошюры об услугах службы занятости.

29 мая в Себежском районе будет организована ярмарка учебных мест в рамках акции «Карьера-2017» под названием «День профессий», на ней будут представлены вакансии работодателей, предложения учебных заведений. Все желающие смогут попробовать себя в новой профессии, узнать о значимости профстандартов, ознакомится с новыми современными профессиями.