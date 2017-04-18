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Общество

Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал в первом чтении законопроект, который разрешит региональным властям самостоятельно принимать решение об установке на территории субъекта бэби-боксов. Как сообщает ТАСС, соответсвующий пакет документов был внесен в Госдуму в конце марта депутатами от фракции «Единая Россия» Оксаной Пушкиной, Ириной Родниной и Еленой Вторыгиной, а также сенатором Вадимом Тюльпановым. Комитет выступает в качестве соисполнителя.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России эксплуатируются несколько десятков специально оборудованных мест, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка. Однако, авторы законопроекта считают, что на данный момент отсутствует правовое регулирование использования бэби-боксов, не установлены требования к их безопасности и порядок эксплуатации. В связи с этим они предлагают предоставить субъектам РФ право самостоятельно определять необходимость создания мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок установки. Если региональные власти сочтут, что бэби-боксы не нужны, субъект РФ может не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать такие места на его территории, говорится в пояснительной записке.

Требования к бэби-боксам будут устанавливаться Минздравом России, что, по мнению авторов законопроекта, позволит предусмотреть единые стандарты их технических характеристик и определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в данных устройствах.

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