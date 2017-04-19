ФАС отказалась вводить минимальные цены на пивные напитки

08:00, 19 апреля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) составила итоговый доклад о состоянии конкуренции за 2016 год, в котором содержится отказ от идеи введения минимальной цены на пиво и пивные напитки. Об этом пишет газета «Известия».

Ведомство ранее отмечало, что отсутствие минимальной цены на пиво является барьером для рынка, в то же время ряд экспертов предполагают, что минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка России.

«В пивной отрасли существуют такие барьеры, как... отсутствие установленной государством минимальной цены на пиво и пивной напиток», - сказано в проекте доклада.

Между тем, 8 апреля представители ФАС заявили, что утверждения о проблемах в связи с отсутствием минимальной цены на пиво не являются официальной позицией ведомства и предложили ознакомиться с новым проектом доклада. В новом документе отсутствовали упоминания «барьеров».

В Минфине подтвердили, что никаких запросов об установлении минимальной розничной цены на пиво не поступало. При этом в МЭР отметили, что такая идея требует дополнителньой проработки.