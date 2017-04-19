0
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
09:58
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
08:54
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Еще новости
Общество

Обязательная маркировка лекарств будет введена в России

С 2019 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.

По его словам, маркировка представляет собой двухмерный QR-код, который будет наноситься на каждую упаковку. В нем зашифрован уникальный номер, внесенный в специальную базу данных. При продаже лекарства информация об этом через онлайн-кассу будет поступать в налоговую службу и Росздравнадзор.

Сейчас эксперимент по маркировке лекарств проводится в девяти регионах России. Необходимое оборудование установили шесть компаний-добровольцев. После доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей система будет поэтапно распространена на всю страну.

Как отметил М. Мурашко, маркировка позволит предотвратить продажу препаратов без рецепта, а также защитить пациентов от подделок.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
19 апреля 2017
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова 1
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
19 апреля 2017
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ

Идет загрузка...