Обязательная маркировка лекарств будет введена в России
С 2019 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.
По его словам, маркировка представляет собой двухмерный QR-код, который будет наноситься на каждую упаковку. В нем зашифрован уникальный номер, внесенный в специальную базу данных. При продаже лекарства информация об этом через онлайн-кассу будет поступать в налоговую службу и Росздравнадзор.
Сейчас эксперимент по маркировке лекарств проводится в девяти регионах России. Необходимое оборудование установили шесть компаний-добровольцев. После доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей система будет поэтапно распространена на всю страну.
Как отметил М. Мурашко, маркировка позволит предотвратить продажу препаратов без рецепта, а также защитить пациентов от подделок.