Обязательная маркировка лекарств будет введена в России

08:19, 19 апреля 2017, ПАИ

С 2019 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.

По его словам, маркировка представляет собой двухмерный QR-код, который будет наноситься на каждую упаковку. В нем зашифрован уникальный номер, внесенный в специальную базу данных. При продаже лекарства информация об этом через онлайн-кассу будет поступать в налоговую службу и Росздравнадзор.

Сейчас эксперимент по маркировке лекарств проводится в девяти регионах России. Необходимое оборудование установили шесть компаний-добровольцев. После доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей система будет поэтапно распространена на всю страну.

Как отметил М. Мурашко, маркировка позволит предотвратить продажу препаратов без рецепта, а также защитить пациентов от подделок.

