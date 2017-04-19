Митрополит Евсевий: Тысячи людей гибнут от разных споров и интересов

08:17, 19 апреля 2017, ПАИ

18 апреля, во вторник Светлой седмицы и день прославления Иверской иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничное богослужение в Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

После литургии владыка возглавил праздничный молебен с крестным ходом по обители, во время которого была совершена заупокойная лития на могиле прежней настоятельницы схиигумении Людмилы (Ваниной).

«Нет ничего дороже жизни, и в то же время мы видим, как человек сам издевается над своей жизнью, как он издевается над жизнью других людей и народов. И таким образом, мы являемся свидетелями величайшей трагедии, когда мы видим от разных причин гибель человека. Гибнут десятки, сотни, тысячи людей, населяющих планету Земля от разных споров, от разных интересов. Убивают саму жизнь, созданную и даруемую нам от Господа. Поэтому, празднуя святую Пасху, празднуя Воскресение к жизни самого Господа, зовущего и нас с вами к жизни, будем благодарить Бога, радоваться этому дару Божию и хранить, прежде всего, жизнь как достояние нашего земного бытия. Будем же доверять, прежде всего, Господу и благодарить его за этот величайший дар, которым мы пользуемся определенный отрезок времени своей личной жизни», - сказал псковский архипастырь.

В тот же день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки. Также состоялся крестный ход вокруг храма. После этого владыка поздравил всех с праздником Светлого Христова Воскресения и преподал святительское благословение.

«Пусть свет Воскресения Христова войдёт в каждый дом, в каждую семью, чтобы принести радость, мир, покой о Духе Святом, чтобы мы с вами были верными и любящими детьми своего небесного отца, чьё славное и преславное Воскресение мы прославляем в эти святые дни», - сказал он.