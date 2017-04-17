Правительство выделило 13,7 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники

08:39, 19 апреля 2017, ПАИ

В 2017 году Правительство РФ решило выделить из своего резервного фонда 13,7 млрд рублей на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

«В целях обеспечения дополнительного производства сельскохозяйственной техники выделить Минсельхозу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 13700000 тыс. рублей на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники, имея в виду осуществить реализацию сельскохозяйственной техники в рамках предоставления субсидий в количестве 21251 единицы в объеме 60,6 млрд рублей», - говорится в документе.

В Правительстве считают, что это будет стимулировать производство отечественной сельхозтехники и позволит увеличить обеспеченность ею сельскохозяйственных товаропроизводителей.