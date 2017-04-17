0
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:10
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)
09:33
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
20:58
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
16:25
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
10:51
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
Еще новости
Экономика

Правительство выделило 13,7 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники

В 2017 году Правительство РФ решило выделить из своего резервного фонда 13,7 млрд рублей на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

«В целях обеспечения дополнительного производства сельскохозяйственной техники выделить Минсельхозу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 13700000 тыс. рублей на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники, имея в виду осуществить реализацию сельскохозяйственной техники в рамках предоставления субсидий в количестве 21251 единицы в объеме 60,6 млрд рублей», - говорится в документе.

В Правительстве считают, что это будет стимулировать производство отечественной сельхозтехники и позволит увеличить обеспеченность ею сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)
17 апреля 2017
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО) 4
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
15 апреля 2017
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
14 апреля 2017
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
14 апреля 2017
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 13
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова 1
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 10

Идет загрузка...