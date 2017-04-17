За фиктивную регистрацию армянина на жителя Новосокольников завели уголовное дело

10:06, 19 апреля 2017, ПАИ

В отношении 33-летнего жителя Новосокольников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры по Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал на период с 17 февраля текущего по 17 января 2022 года гражданина Республики Армении в своем индивидуальном жилом доме, расположенном по улице Советской в Новосокольниках. При этом он не собирался предоставлять иностранцу данное помещение для проживания.

Санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.