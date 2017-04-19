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Экономика

За нарушения при заключении договоров на ремонт дорог оштрафован глава поселения в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе глава одного из сельских поселений оштрафован за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что глава одного из сельских поселений района при заключении договоров не использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Так, в период с 15 июля по 7 октября 2016 года он заключил с одним и тем же индивидуальным предпринимателем 4 договора на сумму до 100 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения. При этом общая сумма заключенных договоров составила 196 тыс. 250 рублей.

В прокуратуре пояснили, что данные действия фактически являются искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов. В этой связи заместитель прокурора района возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.29 КоАП РФ. Постановлением УФАС России по Псковской области глава поселения признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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