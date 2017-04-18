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Культура

Выставка «Россия начинается здесь…» открылась в Пскове

Открытие выставки «Россия начинается здесь…», посвящённой Пскову, состоялось в областном колледже искусств имени  Н. А. Римского-Корсакова 17 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже. 

Автор фотовыставки - выпускник кафедры кино и фотоискусства СПбГУКИ 1990 года Алексей Филаретов. Он работал фотографом-художником в Пскове и Санкт-Петербурге. С 2007 года является старшим преподавателем кафедры кино и фотоискусства института культуры. В течение многих лет Алексей Филаретов совмещает преподавательскую деятельность с творческой работой в качестве фотографа-художника, сотрудничает с несколькими журналами Санкт-Петербурга. За это время издан ряд альбомов его авторских фотографий.

На выставке «Россия начинается здесь…» представлены его фотографии в жанре пейзажа.

С открытием экспозиции автора поздравили директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова и советник при ректорате Санкт-Петербургского государственного института культуры Алексей Селиверстов.

На открытии прозвучали стихи Иосифа Бродского в исполнении студента 3 курса специализации «Театральное творчество» Андрея Чугуненко.

Отметим, что выставка открыта в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Санкт-Петербургским государственным институтом культуры, подписанным 14 февраля.

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