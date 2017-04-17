72 тысячи рублей незаконно снял с карты псковички мошенник из Пензы

09:25, 19 апреля 2017, ПАИ

В полицию Пензы поступило заявление обманутой жительницы Псковской области, сообщает пресс-служба МВД России.

Женщина рассказала, что разместила в интернете объявление о сдаче внаем квартиры в Пскове. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился жителем Мурманска, сказал, что вместе с женой хочет арендовать жилье собеседницы и предложил внести предоплату в сумме 20 тысяч рублей. Для этого он попросил заявительницу сообщить ему номер банковской карты, пройти к ближайшему банкомату и перезвонить ему. Под диктовку незнакомца гражданка выполнила ряд операций. На следующий день она решила проверить баланс своей банковской карты и обнаружила, что со счета были списаны 72 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель Пензы. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, опрошен и признался в содеянном. Установлено, что подобным образом злоумышленник обманул жительниц Кемеровской и Мурманской областей, со счетов которых похитил около 20 тысяч рублей.

По фактам мошенничеством отделом №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В ходе следствия он полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим.