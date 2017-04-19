Бесплатные консультации от петербургского застройщика пройдут в Пскове

10:44, 19 апреля 2017, ПАИ

27 и 28 апреля в Пскове состоятся бесплатные консультации «Недвижимость Петербурга и Москвы» для тех, кто планирует покупку жилья в одном из этих городов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

Пришедших на консультации ждут экспертные советы от партнера «Авентин-Псков», одного из крупнейших застройщиков Петербурга и Москвы компании – ЛенСпецСМУ.

Представители ЛенСпецСМУ и «Авентин – Псков» расскажут, как подобрать оптимальное по цене и расположению жилье в Санкт-Петербурге и Москве, безопасно купить качественную новостройку, не выезжая из Пскова, и на что обратить внимание при выборе квартиры в одной из столиц. На мероприятии покупатели ЛенспецСМУ смогут воспользоваться беспроцентными рассрочками и выгодными условиями по ипотечным кредитам от Сургутнефтегазбанка.

Застройщик приготовил особые условия для участников консультаций:

- эксклюзивную рассрочку на свои объекты;

- дисконтные карты, позволяющие получить дополнительные скидки в 1-3%;

- первоначальный взнос от 12%.

Консультации состоятся 27 апреля с 11:00 до 19:00 и 28 апреля с 10:00 до 16:00 в офисе «Авентин – Псков» на Рижском проспекте, дом 52. Подробности и регистрация по телефону: 8-112- 29-84-84 и на сайте http://aventin-pskov.ru/242/.