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Общество

Пройти по «минным растяжкам» предложили школьникам волонтеры псковского Красного Креста

Волонтеры молодежной группы регионального отделения Красного Креста провели в Пскове в средней общеобразовательной школе №16 имени героя России А. В. Воробьева игру по станциям. Участникам были предложены семь станций, расположенных на пришкольной территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского Красного Креста.

На «минном поле» участник команды с завязанными глазами шел по полю с «растяжками», а остальные игроки словами направляли его. На станции оказания первой помощи команда должна была показать свои базовые знания в медицине.

На станциях участники должны были продемонстрировать свои знания по здоровому образу жизни, истории Движения Красного Креста и попытаться применить правила использования положений Женевских конвенций для решения ситуационных задач. 

Помимо этого, команды могли проверить свои знания на станции «Символы» – тут им предстояло сориентироваться в различных международных символиках крупных организаций, таких как Красный Крест, ООН, ОБСЕ, аптеки, скорая помощь и другие.

Кроме того, на бонусной станции, команды должны были, используя маркеры только двух цветов на выбор, изобразить плакат на тему «Красному Кресту – 150 лет». В соревнованиях приняли участие шесть команд из числа учащихся школы №16.

Победителем квеста стала команда «Бананчики», она набрала 151 балл из 200 возможных. Все участники получили браслеты с логотипом Красного Креста и грамоты участников, а победители – дипломы победителя и памятные сувениры от Красного Креста.

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