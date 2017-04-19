Объявлен аукцион на строительство линий уличного освещения в Великих Луках
Объявлен аукцион на строительство линий уличного освещения в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 3 млн 388 тысяч 341 рубль, средства заложены в бюджете города.
Работы будут проводиться на улицах Весны, Васи Новикова и Продольной (от перекрестка Дружбы — Вокзальная до границы города).
Аукцион назначен на 15 мая, срок исполнения договора — 90 календарных дней с даты заключения контракта.