Уснувший в чужой квартире пскович отправится на исправительные работы

09:50, 19 апреля 2017, ПАИ

36-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что 1 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к квартире, где ранее проживала его знакомая женщина. Поскольку дверь ему никто не открыл, он выломал ее, после чего заснул внутри жилища. В тот же день его обнаружил на месте преступления хозяин квартиры и передал правоохранительным органам.

Суд назначил псковичу наказание в виде семи месяцев исправительных работ.