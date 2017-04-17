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Ударившая сотрудницу полиции псковичка заплатит штраф

44-летнюю псковичку оштрафовали на 15 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 31 декабря 2016 года женщина была доставлена в отдел полиции за оскорбительное приставание к гражданам и нанесение ударов по их автомобилю во дворе одного из домов в Пскове. В момент помещения в комнату для задержанных псковичка трижды ударила ногой сотрудницу, которая проводила личный досмотр, однако её действия сразу были пресечены при помощи боевых приемов борьбы и спецсредств.

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