Ударившая сотрудницу полиции псковичка заплатит штраф

11:43, 19 апреля 2017, ПАИ

44-летнюю псковичку оштрафовали на 15 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 31 декабря 2016 года женщина была доставлена в отдел полиции за оскорбительное приставание к гражданам и нанесение ударов по их автомобилю во дворе одного из домов в Пскове. В момент помещения в комнату для задержанных псковичка трижды ударила ногой сотрудницу, которая проводила личный досмотр, однако её действия сразу были пресечены при помощи боевых приемов борьбы и спецсредств.