Двух нетрезвых псковичей на мопедах остановили сотрудники ГИБДД

11:39, 19 апреля 2017, ПАИ

В Пскове, Гдовском, Себежском и Псковском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре ночью 16 апреля на Рижском проспекте полицейские остановили «Форд», которым управлял 38-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

18 апреля в поселке Малое Чернево Гдовского района на мопеде ехал 33-летний местный житель, который был в нетрезвом состоянии. В Себежском районе в деревне Кузнецовка на мопеде передвигался 23-летний молодой человек, находившийся в нетрезвом виде.

А в Псковском районе вечером 17 апреля по дороге Псков - Гдов на автомобиле «Ауди-80» следовал 35-летний пскович в состоянии опьянения. Его также остановили стражи порядка.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.