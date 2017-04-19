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Общество

Двух нетрезвых псковичей на мопедах остановили сотрудники ГИБДД

В Пскове, Гдовском, Себежском и Псковском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре ночью 16 апреля на Рижском проспекте полицейские остановили «Форд», которым управлял 38-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного  опьянения.

18 апреля в поселке Малое Чернево Гдовского района  на  мопеде  ехал  33-летний  местный житель, который был в нетрезвом состоянии. В Себежском районе в деревне Кузнецовка на мопеде передвигался  23-летний молодой человек, находившийся  в нетрезвом виде. 

А в Псковском районе  вечером 17 апреля по дороге Псков - Гдов  на автомобиле   «Ауди-80» следовал 35-летний пскович в состоянии опьянения. Его также остановили  стражи порядка.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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