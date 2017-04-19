Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова

09:58, 19 апреля 2017, ПАИ

Торгово-развлекательный центр построят в деревне Борисовичи Псковского района. Он откроется в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил генеральный директор ООО «Эгле» Роман Кухи.

По его словам, торговый центр расположится за автозаправочной станцией Neste на повороте, где сейчас псковичи могут видеть бетонные буквы «ОПХ «Родина».

Крупнейший российский банк с государственным участием подписал с ООО «ЭГЛЕ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 600 млн рублей на финансирование части затрат по строительству торгово-развлекательного центра. Заемные средства будут предоставлены сроком на пять с половиной лет.

Общая площадь центра составит около 38,4 тысяч кв. м. Помимо коммерческих помещений, предусмотрен кинотеатр с шестью залами на 500 зрителей, ресторан быстрого питания, открытая стоянка на 705 машиномест. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.