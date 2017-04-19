1
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
09:58
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
08:54
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Еще новости
Общество

Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова

Торгово-развлекательный центр построят в деревне Борисовичи Псковского района. Он откроется  в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил генеральный директор ООО «Эгле» Роман Кухи.

По его словам, торговый центр расположится за автозаправочной станцией Neste на повороте, где сейчас псковичи могут видеть бетонные буквы «ОПХ «Родина».

Крупнейший российский банк с государственным участием подписал с ООО «ЭГЛЕ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 600 млн рублей на финансирование части затрат по строительству торгово-развлекательного центра. Заемные средства будут предоставлены сроком на пять с половиной лет.

Общая площадь центра составит около 38,4 тысяч кв. м. Помимо коммерческих помещений, предусмотрен кинотеатр с шестью залами на 500 зрителей, ресторан быстрого питания, открытая стоянка на 705 машиномест. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
19 апреля 2017
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова 1
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
19 апреля 2017
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ

Идет загрузка...