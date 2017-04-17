Житель Новоржевского района до смерти избил пенсионерку из-за женщины и отправился в тюрьму

10:16, 19 апреля 2017, ПАИ

37-летний житель Новоржевского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 4 сентября 2016 года злоумышленник, которого потерпевшая приютила в своей квартире на Рижском проспекте в Пскове, привел в жилище женщину. Увидев это, 74-летняя хозяйка высказала недовольство и выпроводила гостью на улицу. В ответ мужчина нанес пожилой женщине множество ударов кулаками по различным частям тела. В результате травматического шока потерпевшая скончалась.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.